tmw Empoli-Dionisi, stretta finale. Ma prima deve arrivare l'intesa con il Venezia

vedi letture

L'Empoli ha scelto, e ha virato, per il post Pasquale Marino, su Alessio Dionisi. Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, l'intesa tra parti non è lontana, siamo alla stretta finale, ma prima ci sarà da superare l'ostacolo Venezia, con il quale il tecnico toscano ha ancora un anno di contratto. Dettaglio quindi da limare, quello tra i due club: c'è infatti da trovare l'accordo economico affinché i veneti liberino l'allenatore. Decisivo il contatto atteso nelle prossime ore.

Poi il via libera per il resto.