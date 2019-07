E' iniziata da poche ore l'avventura di Davide Frattesi all'Empoli. Il giocatore nella giornata di sabato aveva dato il suo ok al club azzurro che lo preleverà in prestito secco dal Sassuolo. Dopo Ascoli un'altra opportunità per il talento della Nazionale Under20 di mettersi in mostra, con la Roma che ha dalla sua il diritto di riacquisto del cartellino entro il 30 giugno 2020.