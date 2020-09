tmw Empoli, Haas in chiusura: prestito con obbligo di riscatto

vedi letture

Nicolas Haas all’Empoli, affare in chiusura. Il centrocampista approderà in Toscana dall’Atalanta in prestito con obbligo di riscatto. Contratto di un anno più tre dopo il riscatto. Haas pronto per una nuova avventura, l’Empoli lo aspetta...