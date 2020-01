Fonte: Michele Criscitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Offerta importante dell'Empoli per Gabriele Moncini. Secondo quanto raccolto da TMW, il club toscano in queste ore ha presentato una grande offerta alla SPAL per l'attaccante classe '96, che vuole invece andare al Benevento. Gli azzurri, con l'obiettivo di rinforzare il loro reparto avanzato, monitorano quindi anche Gennaro Tutino, giocatore di proprietà del Napoli attualmente in prestito all'Hellas Verona.