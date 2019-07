TMW - Empoli, ultimi dettagli risolti per Dezi e Stulac: firme imminenti

Empoli molto attivo sul mercato con il ds Piero Accardi. Ultimi dettagli risolti in giornata tra il club di Corsi e il Parma per Jacopo Dezi e Stulac. Il centrocampista va all’Empoli in prestito con obbligo di riscatto in caso di Serie A, mentre Stulac si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un contratto quadriennale. Entro mercoledì le ufficialità dei due trasferimenti. Dezi e Stulac pronti per una nuova avventura, l’Empoli li aspetta...