Fonte: Sebastian Donzella

L’ex centrocampista scuola Juventus Vykintas Slivka (24), in scadenza di contratto con gli scozzesi dell'Hibernian Fc, potrebbe essere uno dei colpi last minute del mercato di Serie B. Mezzala di grande struttura fisica, 1.89cm, e buona tecnica, è entrato nel mirino di Virtus Entella e Pescara. Possibile per lui un ritorno in Italia già in queste ore oppure per la prossima stagione.