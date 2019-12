© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vittoria in trasferta per 2-0 del Frosinone contro la Juve Stabia. Mister Alessandro Nesta commenta così la vittoria: "Abbiamo vinto meritatamente la partita di oggi. Sapevamo di incontrare una squadra difficile e l'abbiamo preparata bene. Probabilmente abbiamo peccato nel non chiederla prima, ma mi rendo conto che non possiamo capitalizzare tutto quello che creiamo. Il Frosonone è una squadra forte e lo deve dimostrare. La Juve Stabia? Me l'aspettavo più aggressiva".