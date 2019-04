TMW - Hellas, Grosso in bilico: in caso di esonero spunta Camplone

Il futuro di Fabio Grosso sulla panchina si deciderà nel match di domani contro il Pescara allo stadio Adriatico. Una sfida da dentro o fuori per il tecnico che, in caso di un successo diverso dalla vittoria rischia seriamente l'esonero. In caso di esonero l'Hellas dovrà trovare un nuovo allenatore per il finale di stagione e fra i profili presi in esame, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, ci sarebbe anche quello di Andrea Camplone, allenatore che nelle ultime stagioni ha lavorato per Perugia, Bari e Cesena.