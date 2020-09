tmw Hestad, oggi la Champions con il Molde. A breve la firma con il Lecce

vedi letture

Eirik Hestad sarà presto un giocatore del Lecce. Il centrocampista norvegese, ora in forza al Molde, quest'oggi giocherà la sfida di Champions League contro il Qarabag, nei prossimi giorni, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, si trasferirà in Salento per apporre la firma sul contratto.