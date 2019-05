TMW - Il Palermo non molla, Foschi alla squadra: “Pronti per la guerra”

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Un discorso di un’ora alla squadra, nessuna intenzione di mollare fino all’udienza di secondo grado dopo che in primo il TFN ha retrocesso il Palermo all’ultimo posto del campionato di Serie B. Il direttore sportivo rosanero Rino Foschi oggi ha assistito come sempre all’allenamentoi caricando i calciatori agli ordini di Delio Rossi. L’udienza è slittata al 29 maggio dopo che il presidente della Corte d’Appello Federale ha deciso di astenersi dopo alcuni articoli sulla stampa che lo riguardano relativamente ad un’indagine per corruzione. Il Palermo intanto non distoglie l’attenzione dal calcio giocato, perché crede ancora di poter tornare in campo a giocarsi qualcosa. In attesa della decisione sui playout la Serie B non vede più la luce. Ma intanto Foschi ha caricato la sua squadra e il messaggio fatto trapelare oggi al campo d’allenamento nto è stato chiaro: “Pronti per la guerra”. Il Palermo - che godrà di due giornate di riposo, sabato e domenica, per poi riprendere lunedì gli allenamenti - non si arrende...