TMW - Juve Stabia, in arrivo Del Sole in prestito dalla Juventus

Fonte: Marco Conterio

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Colpo in arrivo per la Juve Stabia. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club campano sta definendo in questi minuti l'operazione per l'arrivo in prestito dalla Juventus di Ferdinando Del Sole. Il giocatore lo scorso anno ha vissuto un'esperienza in prestito al Pescara.