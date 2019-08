TMW - Juve Stabia, tre club di C richiedono Borri

Borri con la maglia granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo innesto del calciomercato versione 2019-20, dopo aver disputato un buon ritiro potrebbe partire in prestito per fare esperienza. Lorenzo Borri, difensore classe 1997 in forza alla Juve Stabia, nelle prossime ore potrebbe avere un confronto con il direttore sportivo Ciro Polito. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione sono tre le possibili destinazioni: Como, Viterbese e Arzignano hanno chiesto informazioni e contano di chiudere a stretto giro di posta.