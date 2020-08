tmw Lecce, difficile il riscatto di Lapadula. L'attaccante vuole continuare in Serie A

vedi letture

Dopo aver trovato l’accordo con Fabio Liverani, il Lecce ha iniziato a programmare la prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club salentino era pronto a fare uno sforzo importante per riscattare Gianluca Lapadula dal Genoa, ma il giocatore vuole continuare a giocare in Serie A a tutti i costi e per questo la sua permanenza appare molto difficile. Lascerà il Lecce anche Andrea Saraniti che rientrato dal prestito al Vicenza è destinato nuovamente alla Serie C con il Palermo che lo sta trattando.

Nella giornata di oggi poi il difensore Giulio Donati ha firmato un contratto con il Monza (triennale a 750mila euro) dopo aver rifiutato un’offerta simile, almeno sul piano degli anni di contratto, messa sul piatto dai salentini per averlo con sé anche nella prossima stagione.