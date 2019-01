© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una prima parte di stagione con solo otto presenze nel Lecce di Fabio Liverani e oggi, con il mercato che ha preso il via, il nome di Marco Armellino è divenuto appetibile per altre società. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Cremonese avrebbe effettuato un sondaggio per l'ex centrocampista del Matera. Armellino (29) è attualmente sotto contratto con il Lecce fino al giugno 2020.