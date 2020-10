tmw Lecce, visite mediche per il nuovo acquisto Pablo Rodriguez

vedi letture

Visite mediche in corso con il Lecce per Pablo Rodriguez . Il 19enne attaccante spagnolo, che la squadra salentina ha prelevato a titolo definitivo dalla selezione U19 del Real Madrid, si sta sottoponendo ai controlli di rito presso il centro BioLab. Di seguito foto e video di TMW del momento del suo ingresso.

Your browser does not support the video tag

Pablo Rodriguez