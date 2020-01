TMW Magazine - Entella, De Luca: "A Gozzi devo ancora qualcosa"

Dalle colonne di TMW Magazine, ha parlato il bomber dell'Entella Giuseppe De Luca, che, raccontandosi, si è ovviamente soffermato sul presente: “Qua sto bene, è una famiglia l’Entella, e anche patron Gozzi, nonostante la retrocessione e la C del passato campionato, è sempre stato presente. Non è questo un fatto banale, può sembrarlo ma non lo è. Ha sempre una parola di conforto nei momenti bui, sa risollevarti, e io so che a lui devo ancora qualcosa, lo merita. [...] La A mi manca tanto, è il traguardo che tutti vogliono, e io ho avuto la fortuna di starci con un presidente e una società al top come l’Atalanta e patron Percassi. Giocare in stadi che vedevo solo in tv è stato qualcosa di incredibile. E’ il torneo più bello al mondo, è bello sognare, ma io sono un giocatore di Serie B, un giocatore che in un campionato molto equilibrato come è quello attuale vuole fare e dare qualcosa di bello: chiaramente penso prima alla salvezza dell’Entella, poi vediamo se possiamo raggiungere qualcosa in più. Io con loro e loro con me. E’ giusto che dimostri qualcosa in più, devo recuperare il terreno perso, l’obiettivo è questo””.