tmw Mancosu non ha cambiato idea: avventura con la maglia del Lecce ai titoli di coda

Difficilmente, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Marco Mancosu rimarrà al Lecce.

Poco più di 10 giorni al termine, 10 giorni in cui tutto può succedere. Al netto delle smentite dell'Ad del Monza Adriano Galliani, il club brianzolo era seriamente sulle tracce del centrocampista, ma la trattativa è saltata per la volontà del classe '88 di rimanere in Serie A dopo i 14 gol della passata stagione. Volontà, questa, ribadita dal giocatore in un recente confronto con la società salentina.

Il campionato di B è prossimo al via, e Mancosu potrebbe anche scendere in campo per l'esordio, ma non sarà questo segnale di una certa permanenza in giallorosso.