tmw Monza-Marin, incontro a Zagabria per i dettagli. Nelle prossime ore possibile fumata bianca

vedi letture

Dopo Boateng, oggi impegnato nelle visite mediche, il Monza si prepara a chiudere un altro colpo in entrata. Nel weekend, infatti, c'è stato un primo incontro a Zagabria tra il ds Filippo Antonelli e i dirigenti della Dinamo per definire i dettagli dell'arrivo in Italia di Antonio Marin, centrocampista classe 2001, cercato anche dalla Sampdoria nelle scorse settimane. Nelle prossime ore, invece, altro summit per la possibile fumata bianca.