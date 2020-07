tmw Monza, occhi su Sernicola del Sassuolo. Bari pronto all'inserimento in caso di B

Nel 2020 complicato che sta vivendo l'Ascoli, oggi in una posizione di classifica più tranquilla dopo le quattro vittorie consecutive della gestione Dionigi, una delle certezze è rappresentata da Leonardo Sernicola. Il terzino di proprietà del Sassuolo approdato in bianconero a gennaio dopo la breve avventura all'Entella si è subito dimostrato un elemento di grande valore, con ben 11 presenze da titolare sulle 12 complessive messe a referto. Rendimento, quello del classe 1997, che non è passato inosservato anche in prospettiva mercato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, infatti, il nome del ragazzo di Civita Castellana sarebbe finito nel mirino dell'ambizioso Monza di Berlusconi e Galliani. Attenzione, però, anche alla pista Bari. Qualora domani sera arrivasse la promozione in Serie B anche il club pugliese ha già fatto capire di essere interessato al talento di proprietà del Sassuolo.