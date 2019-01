© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Sirene di mercato per due calciatori del Palermo. Nel mirino dell’Ascoli Luca Fiordilino, centrocampista dei rosanero. Contatti per il prestito con diritto di riscatto. Domani incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza rosanero per valutare la fattibilità dell’operazione. Richieste anche per Carlos Embalo: da registrare un sondaggio del Cosenza con l’entourage.