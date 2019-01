TMW - Perugia, contatti per il ritorno di Faraoni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un’idea per la difesa del Perugia. Un possibile ritorno. Contatti per Davide Faraoni del Crotone, il Perugia si muove per riportare in biancorosso il difensore che ha indossato la maglia del Grifo nel 2015. Faraoni-Perugia, il ritorno è più di un’idea...