© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Slobodan Rajkovic e il Perugia, contatti in corso. Il difensore è ancora un obiettivo di mercato biancorosso. Ripresi i rapporti tra le parti, Rajkovic è considerato un innesto di spessore per il Perugia e la sensazione è che tra qualche settimana la trattativa possa nuovamente entrare nel vivo. Lavori in corso, il Perugia torna in pressing per l’ex difensore del Palermo...