TMW - Perugia, si lavora alle uscite: il punto

© foto di Federico Gaetano

Perugia al lavoro sul fronte uscite. Nicola Leali è nel mirino di Ascoli e Benevento, potrebbe rientrare in uno scambio con Fulignati, attualmente in forza ai marchigiani. Falasco è sempre idea di Pescara e Chievo, mentre il Catania resta in pressing per Moscati. Bianco piace alla Salernitana e al Cosenza, mentre Manconi è vicino al Ravenna, con Arezzo e Teramo sullo sfondo. Il Perugia si muove. Goretti al lavoro, in entrata ed in uscita...