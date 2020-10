tmw Pescara, ore calde per Oddo. E spunta Ventura, la situazione

vedi letture

Una sconfitta che potrebbe lasciare il segno in casa Pescara. Sono ore calde per Massimo Oddo dopo il ko di questa sera. L’allenatore è in bilico, situazione in evoluzione. E per la sostituzione spunta Giampiero Ventura, con cui c’erano stati dei contatti prima che la scelta ricadesse sull’ex Perugia. Ventura intanto resta un’idea del Torino in caso di cambiamenti nelle prossime settimane. Il Pescara riflette su Oddo. E nei pensieri di Sebastiani può tornare Giampiero Ventura...