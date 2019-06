Fonte: Michele Criscitiello e Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Si muove il mercato del Pisa in vista della prossima avventura in Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club toscano avrebbe messo nel mirino Salvatore Santoro, centrocampista classe 1999 della Casertana, e Matteo Brunori, attaccante di proprietà del Parma che nell'ultima stagione in prestito all'Arezzo.