TMW - Pisa, si lavora alle uscite: Favale, Voltolini e Masi pronti all'addio

Fonte: Claudia Marrone

Pisa attivo sul fronte delle uscite. Sono ben tre i giocatori che nelle prossime ore saluteranno i nerazzurri per affrontare una nuova avventura in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione Giulio Favale terzino sinistro classe 1998 è ad un passo dalla Reggio Audace dopo un pressing del Piacenza negli ultimi giorni, mentre il portiere Matteo Voltolini è atteso a Catanzaro. Chiude il tris di cessione il difensore 26enne Alberto Masi che approderà al Modena di Mauro Zironelli.