Pobega si racconta: "Schweinsteiger il mio idolo, Biglia e Bonaventura i riferimenti"

“Il mio modello? Da piccolo Schweinsteiger. Negli ultimi anni ho perso la voglia di idolatrare qualcuno. Però se devo pensare a dei centrocampisti di grande livello e del Milan, penso a Gattuso che ho avuto anche come allenatore. E mi piaceva molto Ambrosini che mi sembrava oltreché un grande calciatore anche una grande persona”. Lo ha detto a TuttoMercatoWeb nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu” il centrocampista del Pordenone e di proprietà del Milan, Tommaso Pobega. “A chi ruberei qualcosa dei calciatori del Milan? Con qualcuno ho avuto la fortuna di allenarmi. Penso a Biglia e Bonaventura. Vorrei prendere qualcosa da tutti. Mi piace anche come calcia le punizioni Calhanoglu“.