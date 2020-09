tmw Pordenone, è il giorno di Falasco: oggi la firma sul contratto biennale

Nicola Falasco, come noto, aveva già raggiunto l'intesa di massima con il Pordenone: accordo su base biennale.

Pronto per essere firmato, come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, quest'oggi: che in casa neroverde sarà appunto il giorno del nuovo arrivo.