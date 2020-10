tmw Salernitana, si prova il doppio colpo dalla Lazio. Nel mirino Adamonis e Kiyine

Tenta il tutto per tutto la Salernitana per un doppio colpo dalla Lazio. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il club campano sarebbe vicino all'ingaggio del portiere Marius Adamonis, non distante dall'accordo con i granata, mentre non ancora definita è la trattativa che porterebbe al ritorno del centrocampista Sofian Kiyine: strada in salita, ma la Salernitana vuole il suo ritorno.