ufficiale Perugia, arriva Adamonis dalla Lazio: prestito fino a fine stagione

Serie C

Oggi alle 13:51 Serie C

Nuovo portiere per il Perugia, che nelle scorse ore ha avuto la certezza che disputerà il prossimo campionato di Serie C. Dalla Lazio arriva infatti in prestito il lituano Adamonis. Questa la nota degli umbri:

"AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla S.S. Lazio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marius Adamonis.

Il portiere, classe 1997, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Lituano, alto 1,91, ha indossato le maglie di Salernitana, Casertana, Sicula Leonzio e Catanzaro. Conta 21 presenze con la Lazio Primavera. Con i lituani dell’Atlantas Klaipeda ha esordito nelle qualificazioni all’Europa League.

Una presenza in nazionale maggiore della Lituania, il 19 novembre 2022, contro l’Estonia".