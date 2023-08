Lazio, dopo Bertini altro prestito al Perugia: è fatta per il trasferimento di Adamonis

Non solo Marco Bertini. La Lazio ha definito un'altra cessione al Perugia: è fatta per il trasferimento di Marius Adamonis al club umbro. Operazione definita dalle due società sulla base di un prestito secco.

Chiuso dall'arrivo di Luigi Sepe come vice Provedel, il portiere lituano classe '97 va in Serie C per intraprendere un'avventura in terza divisione agli ordini di Francesco Baldini.