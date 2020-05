tmw Scadenza 30/06: a Spezia solo Bidaoui. Si ragiona sui riscatti di Scuffet e Nzola

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Un solo contratto in scadenza, quello dell'attaccante Bidaoui, e alcuni prestiti da risolvere: ai due estremi del campo, i prestiti con diritto di riscatto, quelli di Scuffet e Nzola. Ma in ballo ci sono poi le situazioni dei difensori Marchizza e Vitale e degli attaccanti Di Gaudio, Ragusa e F. Ricci.

Ma di fatto a Spezia si naviga in acque tranquille.