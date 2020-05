tmw Scadenza 30/06: Juve Stabia in serio pericolo. Tutti i big possono andarsene

vedi letture

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Così come a Cosenza anche a Castellammare senza una revisione delle regole federali il rischio tracollo è evidente. Anche fra le Vespe sono diciassette i calciatori in bilico, fra scadenze di contratto e fine prestito. Fra i contratto ad un passo dal termine ci sono quelli di Vitiello (recordman di presenze stagionali per la compagine di Fabio Caserta), Melara, Izco, Buchel e l’ex Sicula Polverino. Pesante anche il fronte del prestiti in scadenza: Forte , Calò, Di Mariano (esiste un obbligo di riscatto condizionato), Di Gennaro, Cissè, Provedel, Elia, Bifulco, Rossi, Calvano, Mallamo e Ricci sono tutti a rischio di addio. E non è cosa da poco.