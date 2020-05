tmw Scadenza 30/06: l'Empoli si muove in anticipo. Sono soprattutto i prestiti da valutare

Nelle prossime ore la FIGC deciderà quando e come far ripartire i campionati professionistici. Su tutte le società, però, pende ancora la spada di Damocle del 30 giugno, data nella quale sarebbe dovuta terminare la stagione calcistica 2019/2020 (poi posticipata al 31 agosto) e conseguentemente tutti i contratti in scadenza. Sia per i calciatori di proprietà che per quelli arrivati in prestito. Su questo tema ancora non c’è una decisione ufficiale. A tal proposito in Serie B sono moltissime le società che, stante le regole attuali, al prossimo 30/06 si vedrebbero private di molti effettivi.

Si è immediatamente mosso l'Empoli, che proprio ieri ha rinnovato il contratto di Romagnoli: da risolvere, circa i contratti dei giocatori di proprietà, rimangono solo le situazione del portiere Branduani e del difensore Maietta, per il resto gli altri calciatori sono sistemati.

Ovviamente eccezion fatta per i prestiti, di cui gli azzurri dovranno discutere con le varie società. Non pochi quelli in scadenza, che vanno a toccare tutti i reparti. Si inizia in difesa con Sierralta, Balkovec, Pinna e Gazzola, e si conclude in attacco con il trio delle meraviglie arrivato a gennaio e formato da Tutino, Ciciretti e La Mantia. A centrocampo sono invece da rivedere le situazione di Frattesi, Zurkowski, Henderson e del trequartista Bajrami.