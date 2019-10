TMW - Sebastiani: "Assolutamente soddisfatto del mio Pescara"

Nell'intervista rilasciata a TMW, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato non solo del razzismo nel calcio, tema caldo di questi giorni, ma anche della squadra: "Il mister non è integralista, ma molto intelligente, e quando ha visto che qualcosa non andava ha cambiato e apportato delle correzioni che ci hanno permesso di centrare un risultato storico, che assume ora più valore perché l'Ascoli è una candidata alla promozione in A. Sabato ci attende la gara contro lo Spezia, una formazione apparentemente in crisi che per me ha invece solo raccolto meno di quanto avrebbe meritato: dovremmo mettere in campo la stessa grinta, lo stesso impegno, la stessa determinazione e la stessa voglia visti nelle Marche. Così potremmo giocarcela contro tutti".

Conclude poi, rispondendo alla domanda se sia o meno soddisfatto del Pescara: "Assolutamente si".