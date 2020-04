tmw Serie B, prosecuzione dell’assemblea di ieri: le novità sul taglio stipendi

La Serie B continua a studiare le mosse per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Dopo l'assemblea di ieri i club hanno continuato a parlare anche oggi. Una riunione iniziata intorno le 18.30 e terminata poco fa ha stabilito che per la riduzione degli stipendi ogni club sarà libero in base alle proprie esigenze di concordare con i calciatori l'eventuale taglio degli emolumenti. Via quindi al tetto del 30%, anche se difficilmente una società chiederà il taglio del 30% e oltre. Chiaramente tutto subordinato alla ripresa degli allenamenti e poi del campionato. Sul fronte iscrizione al prossimo campionato, la Lega B chiederà gli organi preposti che il parametro P.A. non sia determinante come invece accade regolarmente.