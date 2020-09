tmw SPAL, Marino: "Oggi atteggiamento positivo. Il Monza? Sfidiamo una squadra fortissima"

vedi letture

Al termine di Udinese-SPAL, terminata 0-1 in favore degli estensi, il tecnico dei biancazzurri Pasquale Marino ha commentato così il risultato: “C’è stato un buon impegno da parte di tutti e collaborazione. Chiaro che ancora siamo spesso poco lucidi per come stiamo lavorando e commettiamo qualche errore di troppo. Oggi c’era molto caldo e dobbiamo ancora migliorare tantissimo. L’atteggiamento è pero positivo, anche se bisogna eliminare tanti errori tecnici dell’impostazione del palleggio. I ragazzi si sono comunque sacrificati e hanno mantenuto la squadra corta e stretta, sempre. Siamo stati bravi a limitare il grosso potenziale offensivo dell’Udinese perché De Paul, Okaka e Lasagna sono giocatori davvero importanti. Spero che si continui a migliorare con il lavoro. Mi è piaciuto anche chi è entrato a partita in corso. Queste prestazioni penso ci facciano crescere l’autostima”.

Sul debutto in campionato contro il Monza: "Affronteremo una squadra fortissima per gli acquisti che hanno fatto e le ambizioni che hanno. Dovremo arrivarci bene, anche se loro sono partiti molto prima con il ritiro e quindi sono più allenati. Dobbiamo saper soffrire in questa fase, perché solo così si può pensare di portare a casa il risultato. Nei prossimi giorni daremo la possibilità di recuperare a chi oggi ha fatto tutta la partita, per poi andare ad incrementare il lavoro. La squadra deve arrivare sicuramente meglio di quanto abbiamo fatto vedere oggi dal punto di vista fisico”.