TMW - Spezia, Capradossi: "Pizzico di fortuna in più rispetto al Pordenone"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Elio Capradossi, autore del primo gol dello Spezia, ha commentato così in sala stampa la gara pareggiata oggi contro il Perugia: “Sul 2-2 potevamo far meglio ma vediamo dove possiamo migliorare. Il gol realizzato? Per fortuna il portiere ha respinto il pallone e sulla ribattuta ho segnato. C’è stato un pizzico di fortuna in più rispetto al Pordenone. Cosa è mancato in queste gare? Penso che meritiamo più punti ma il campionato è lungo. C’è da mettersi sotto e migliorare di giornata in giornata. Non siamo il Real Madrid possiamo migliorare in tutti i reparti e piano piano penso ci riusciremo. Mancata cattiveria? Una cosa che fa parte delle grandi squadre è proprio la cattiveria e in quello dobbiamo migliorare. Impatto negativo col Picco? Non credo, non mi sento di dire che scendiamo in campo con pressione. Le due gare interne sono state diverse anche se potevamo far meglio. Arriveranno giornate migliori”.