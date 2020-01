© foto di Federico De Luca

Luca Nember e il Trapani, avventura che potrebbe già terminare. Le ultime operazioni di mercato del direttore sportivo granata non hanno riscosso particolari consensi e potrebbe quindi prospettarsi un addio a pochi mesi dal suo arrivo. La sensazione è che siano ore di riflessione in casa Trapani. Trapani che valuta la posizione e l’operato del suo ds soprattutto dopo la trattativa per Sow che è stato rispedito indietro perché non ritenuto idoneo. Cambiamenti in vista, Nember e il Trapani potrebbero dirsi addio...