TMW - Trapani, dalla frenata con Drago a Pillon: le ultime

© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Massimo Drago e il Trapani, fumata nera. L’allenatore anche nelle ultime ore non ha trovato l’accordo con la Reggina per la risoluzione del contratto. Intanto ci sono stati nuovi contatti con Pierpaolo Bisoli, ma non sembrano esserci le condizioni. Sondato anche Pillon, la situazione potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore. E sullo sfondo c’è Castori. Ore di valutazione importanti, in panchina visti i tempi ristretti nella prossima partita non è escluso che vada il tecnico della Primavera, Giuseppe Scurto. Il Trapani è al lavoro, cercasi allenatore...