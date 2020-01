© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Potrebbe presto cambiare casacca Daniele Ferretti. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'esterno offensivo, ristabilitosi pienamente dall'infortunio e subito attivo con la squadra (nella quattro presenze finora registrate ha segnato una rete), è rimasto chiuso dal cambio di modulo operato da mister Castori (fautore del 3-5-2) per il Trapani, club in cui attualmente milita. I siciliani potrebbero quindi anche dare l'ok per la sua partenza.