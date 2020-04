Avellino, Ferretti: "Sogno la B con questo club. Orgoglioso di avere un altro anno di contratto"

Dai microfoni di PrimaTivvù Daniele Ferretti, attaccante dell’Avellino, ha raccontato il suo periodo di isolamento domiciliare: "Siamo in casa, io e la mia famiglia stiamo bene. Facciamo il tifo per i medici, affinchè possiamo presto tornare alla normalità, apprezzando le cose che prima davamo per scontato. Mi sto allenando, per fortuna ho con me tutta l'attrezzatura per farmi trovare pronto in caso di ripresa. Non c'è nulla di certo, siamo in attesa e non ci resta che sperare”.

Sul suo futuro il giocatore ex Trapani ha dichiarato: “Sono fiero e orgoglioso di avere un altro anno di contratto, anche se al momento non abbiamo certezza del futuro. Il mio sogno è portare l'Avellino in Serie B, perché l'anno scorso dopo la vittoria con il Trapani la gente mi fermava in strada ringraziandomi”.

Infine un commento sul tecnico dei lupi Ezio Capuano: