Il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi si è voluto congratulare con lo Spezia per la vittoria nei play off e la conquista della sua prima storica Serie A: “Complimenti di cuore allo Spezia! La storica promozione in serie A è il giusto premio per Gabriele Volpi, imprenditore illuminato, capace di fare tanto per la città e per tutta la Liguria. La professionalità, l’abnegazione, la grinta, il carattere e la voglia di non mollare mai rappresentano benissimo l’indole di un presidente che negli anni ha investito anche in nuove strutture, creando un centro sportivo di primissimo livello. - continua il numero uno ligure - Un successo voluto fortemente dai giocatori, dallo staff tecnico e dalla dirigenza capace di programmare con grande competenza e passione, raggiungendo con pieno merito questo prestigioso passaggio nella massima serie. La vittoria dello Spezia evidenzia infine, ancora una volta, la bellezza e la perfetta organizzazione del campionato di serie B, il torneo che meglio di tutti sa esaltare il calcio degli italiani”.