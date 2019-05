© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Simone Bentivoglio e il Venezia, fumata nera per il rinnovo. Parti distanti per il prolungamento del contratto, manca l’accordo sulle cifre. Una serie di proposte del Venezia declinate in questi mesi dal calciatore e dal suo entourage che adesso si guardano intorno in vista di nuove opportunità, considerato che molte squadre hanno già manifestato interesse. Bentivoglio e il Venezia probabilmente si diranno addio il 30 giugno. Per l’ex Chievo, presto, sarà tempo di una nuova avventura...