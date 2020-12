tmw Venezia, incontro interlocutorio per il rinnovo di Fiordilino: le ultime

Un primo incontro per gettare le basi per il rinnovo. Il Venezia si muove per blindare Luca Fiordilino e ieri c’è stato un incontro in questa direzione. Si va verso il prolungamento del contratto con adeguamento. Sviluppi nei prossimi giorni. Venezia-Fiordilino, lavori in corso per proseguire insieme...