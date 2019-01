Fonte: Luca Bargellini

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Yuri Senesi dell'Olbia è a un passo dal Venezia. L'attaccante classe '97 è in scadenza di contratto a giugno e ha già deciso di non rinnovare col club sardo. In questa stagione per lui si contano 13 presenze con un gol.