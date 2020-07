tmw Vicenza, rinnovo fino al 2022 per Pontisso

Con la promozione in Serie B e il ritiro che inizierà quest'oggi, per il Vicenza è tempo anche di puntellare la rosa. Partendo da importanti riconferme. Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, una di queste è quella del centrocampista Simone Pontisso: per il classe '97, rinnovo del contratto fino al 2022.