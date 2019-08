© foto di Federico Gaetano

Nell'intervista rilasciata a TMW, il centrocampista del Venezia Franco Zuculini ha confermato un retroscena di mercato che lo voleva vicino alla Juventus U23, il cui calciomercato è curato dal suo "padre" calcistico Filippo Fusco: “E’ vero, un contatto c’è stato. Ma vige una regola che non permette a chi ha giocato più di 50 partite in Serie A di militare nelle formazioni U23, quindi io non avrei potuto. Ma ringrazio Fusco per la nuova fiducia che mi avrebbe dato”.