Tonucci: "Contatti con alcuni club di B. Un giorno tornerò a Cesena"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore Denis Tonucci ha parlato dell’esclusione del suo Foggia della Serie C e del proprio futuro con un possibile ritorno al Cesena: “Non mi aspettavo questo epilogo, sono distrutto e non soltanto perché avevo altri due anni di contratto, ma perché quando succedono queste cose ti senti morire dentro. Ho 3-4 club di Serie B che mi hanno contattato e almeno per la prossima stagione resterò in Serie B, ma prima o poi voglio tornare anche io a Cesena. Lì mi sono formato come calciatore, ma anche come uomo. A Cesena ho vissuto emozioni indimenticabili, come la vittoria del campionato di Prima Divisione del 2009. Il primo amore, lo sapete meglio di me, non si scorda mai. - conclude Tonucci a Tuttocesena.it - Nel 2013 Lugaresi mi accusò di essere un traditore, ma io non rinnovai solo perché volevo provare l’avventura in Ligue 1, chi mi conosce sa che non sono un mercenario”.