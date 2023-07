ufficiale Vis Pesaro, c'è il rinnovo di Tonucci: il difensore firma un biennale con opzione

Denis Tonucci resta nella sua Pesaro. La Vis Pesaro ha annunciato il rinnovo del difensore con un comunicato ufficiale: "La Vis Pesaro 1898 è lieta di comunicare che Denis Tonucci sarà un giocatore biancorosso fino al 30 Giugno 2025, con opzione di rinnovo. Arrivato a Gennaio si è subito calato nella realtà della squadra, offrendo il suo prezioso contributo di lottatore e giocatore di qualità. Tonucci vanta 318 partite tra i professionisti di cui 231 in Serie B e 22 presenze in Ligue 1 con l’Ajaccio. In una VIS giovane e battagliera la sua esperienza e professionalità saranno determinanti sia in campo che nello spogliatoio".